Congreso tendrá un mes para discutir reforma para sancionar el feminicidio
El Senado sigue sin recibir la iniciativa del Ejecutivo para homologar las investigaciones de este delito
Rafael Ramírez / El Sol de México
Las fases legislativas
De ser avalada en el Senado, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados, donde seguirá un procedimiento análogo: turno a comisiones, elaboración de dictamen, discusión en el Pleno y votación por mayoría calificada.
Cualquier modificación que realicen los diputados obligaría a devolver el proyecto al Senado para su revisión, lo que podría alargar el proceso legislativo.
Alcance de la reforma
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