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Méxicodomingo, 29 de marzo de 2026

Congreso tendrá un mes para discutir reforma para sancionar el feminicidio

El Senado sigue sin recibir la iniciativa del Ejecutivo para homologar las investigaciones de este delito

Rafael Ramírez / El Sol de México

Las fases legislativas

De ser avalada en el Senado, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados, donde seguirá un procedimiento análogo: turno a comisiones, elaboración de dictamen, discusión en el Pleno y votación por mayoría calificada.

Cualquier modificación que realicen los diputados obligaría a devolver el proyecto al Senado para su revisión, lo que podría alargar el proceso legislativo.

Alcance de la reforma

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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