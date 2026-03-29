Congreso tendrá un mes para discutir reforma para sancionar el feminicidio

El Senado sigue sin recibir la iniciativa del Ejecutivo para homologar las investigaciones de este delito

Rafael Ramírez / El Sol de México

Las fases legislativas

De ser avalada en el Senado, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados, donde seguirá un procedimiento análogo: turno a comisiones, elaboración de dictamen, discusión en el Pleno y votación por mayoría calificada.

Cualquier modificación que realicen los diputados obligaría a devolver el proyecto al Senado para su revisión, lo que podría alargar el proceso legislativo.

Alcance de la reforma