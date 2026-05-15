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Méxicoviernes, 15 de mayo de 2026

SEP anuncia incremento salarial del 9% para maestros

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Laura Arana

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