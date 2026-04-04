SEP renovará 25 planteles de Conalep de CDMX

Se renovarán aulas, modernizarán talleres y se invertirá en nuevo mobiliario, equipamiento tecnológico y espacios más seguros.

Rafael García

Indicó que este programa ha tenido un impacto claro y significativo en los planteles de Educación Básica, y ahora también en los de Educación Media Superior.

Dijo que en estos se han realizado acciones orientadas a reducir desigualdades y garantizar entornos dignos, funcionales y seguros para la formación académica y profesional de las y los jóvenes.

Mario Delgado destacó que, a través de la aplicación de recursos directos, las comunidades escolares han podido decidir y ejecutar obras prioritarias que responden a sus necesidades específicas.

Así como el fortalecimiento de la seguridad mediante sistemas de videovigilancia, torniquetes y arcos detectores.

Asimismo, dijo que se han fortalecido áreas estratégicas como laboratorios de enfermería, optometría, terapia respiratoria, informática y mantenimiento industrial.