Sheinbaum asegura que no hay crisis diplomática con España

Llega a la Cumbre en Defensa de la Democracia que se realiza en Barcelona

Laura Arana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay crisis diplomática con España, al arribar a la Cumbre en Defensa de la Democracia que se realiza este sábado en Barcelona, España.

“No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, remarcó.

La mandataria federal llegó al encuentro a la 01:30 horas, tiempo de México, y a su llegada respondió unas breves preguntas de la prensa extranjera.

Claudia Sheinbaum apuntó que acude al encuentro “defendiendo siempre la democracia”.

“Como decía Abraham Lincoln: la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, aseguró la presidenta de México.

Hoy se prevé que en el encuentro se reúna con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, del Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

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El pasado jueves, durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que durante su viaje para retomará el diálogo con España sobre los abusos cometidos durante la Conquista.

“Me parece que es un momento para seguir dialogando. Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y, además, pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial”.