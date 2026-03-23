El rector de la universidad, Gustavo Pacheco, dijo que ya trabajan con la Secretaría de Salud para que a más tardar en 2030 se brinden estas especialidades

Rafael García

Indicó que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, se plantea que sea en hospitales e institutos médicos principalmente del sur y poniente de la Ciudad de México.

Señaló que esta colaboración se realizará con centros de salud ubicados principalmente en el sur, poniente y en las cercanías con la unidad Iztapalapa.

El rector de la UAM explicó que la admisión de los estudiantes de medicina que busquen estudiar alguna especialidad se realizará a través del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

Detalló que, por ello, los tiempos para abrir estas nuevas especialidades de la UAM dependerán de esta prueba nacional, sin embargo, se comprometió a que sea antes de 2030, cuando concluye su gestión.

Reconoció que México cuenta con un déficit de 30 mil médicos especialistas, por lo que es necesario actuar en este sentido.

Gustavo Pacheco adelantó que se trabaja también para ofrecer la licenciatura de Medicina en la unidad Iztapalapa, pues recordó que la única que la ofrece es Xochimilco, con lo que espera una ampliación de lugares para esta carrera.

Indicó que Medicina es una de las cinco carreras más demandadas en la UAM, con lo que al año se admite a dos por ciento de quienes aplican.

Aseguró que en el país hay un déficit aproximado de 350 mil médicas y médicos a nivel licenciatura.