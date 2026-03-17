A un mes de la obtención de la certificación Journalism Trust Initiative, el director de El Sol de México, Hiroshi Takahashi, destacó que en un entorno de desconfianza el diario mostrara cómo trabaja

Alejandro Suárez / El Sol de México

La certificación JTI de Reporteros sin Fronteras es un sello que valida procedimientos verificables: transparencia, responsabilidad y ética periodística.

Otros diarios de la familia de Organización Editorial Mexicana (OEM), El Sol de Puebla, El Heraldo de Chihuahua y el diario deportivo ESTO, también tienen dicha acreditación.

Benjamin Sabbah, director global de JTI, explicó que dos mil 500 medios de comunicación de 131 países comenzaron con el proceso de certificación, por lo que ya poseen una presencia global.

“Es muy importante demostrar que JTI es una norma que se adapta a todos los tipos de medios, sean televisoras, radios, medios digitales o prensa escrita”, dijo Sabbah.

Rocío Barquin, de ADNSUR de Argentina, dijo que esta certificación les permitió saber si estaban haciendo bien las cosas y en qué podían mejorar.

“Creemos que hacemos las cosas bien, pero ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? Vamos a medirnos con un estándar internacional”, comentó la periodista sudamericana.

En tanto, Germán García dijo que para los medios es una forma de demostrar lo que exigen a los gobernantes: transparencia.

Sabbah añadió que otra de las ventajas de esta certificación es la de poder sumar esfuerzos para ciertos temas, como por ejemplo, lograron que redes sociales abrieran canales de mediación antes de bajar contenidos.

“Una plataforma no puede cancelar la cuenta de un medio sin abrir un canal de moderación específico”.