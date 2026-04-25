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Méxicosábado, 25 de abril de 2026

Uno de los agentes de EU entró al país como diplomático y el otro como visitante

El Gabinete de Seguridad informó que no hay registro de que los extranjeros que fallecieron el domingo tuvieran permiso para realizar operaciones de campo en nuestro país, por lo que ya investiga el caso

Alejandro Suárez / El Sol de México

El Gabinete de Seguridad añade que ya realiza una investigación del caso en coordinación con las autoridades de Chihuahua y con la Embajada de Estados Unidos en nuestro país.

Mientras, el gobierno de Chihuahua anunció el viernes la creación de una unidad especial para investigar la participación de los agentes estadounidenses en el operativo del fin de semana pasado.

Periodista con más de 15 años de experiencia. He cubierto desde partidos de futbol hasta elecciones, pasando por temas urbanos o de asistencia social.

Alejandro Suarez
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