El Gabinete de Seguridad informó que no hay registro de que los extranjeros que fallecieron el domingo tuvieran permiso para realizar operaciones de campo en nuestro país, por lo que ya investiga el caso

Alejandro Suárez / El Sol de México

El Gabinete de Seguridad añade que ya realiza una investigación del caso en coordinación con las autoridades de Chihuahua y con la Embajada de Estados Unidos en nuestro país.

Mientras, el gobierno de Chihuahua anunció el viernes la creación de una unidad especial para investigar la participación de los agentes estadounidenses en el operativo del fin de semana pasado.