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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Peter Magyar vence a Viktor Orbán en las elecciones en Hungría

Se acaba la era ultranacionalista de Orbán en Hungría tras 16 años en el poder

AFP

“Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosos, pero inequívocos”, dijo Orbán, quien ha dirigido el país del centro de Europa desde hace 16 años.

“No se nos ha confiado la responsabilidad y oportunidad de gobernar. Felicito al partido ganador”, afirmó.

Magyar dijo que Orbán le concedió la victoria en las elecciones parlamentarias en una llamada.

“Acaba de llamar para felicitarnos en nuestra victoria”, escribió Magyar en redes sociales.

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