La cinta de Zach Cregger no recurre a la táctica de asustar, sino a la forma en que nuestro cerebro está programado para percibir a algunas personas como buenas y a otras como amenazas

Y ahí es donde la cosa se pone realmente aterradora. La película muestra a personajes cometiendo actos horribles convencidos de que actúan correctamente; este es un fenómeno que los psicólogos llaman “desconexión moral”.

Estudios recientes demuestran que esto no se limita a los villanos de las películas, sino que es así como la gente común se convence de que la crueldad está justificada.

Y Weapons presenta esta misma dinámica, pero en el contexto de un barrio suburbano aparentemente idílico.

La trampa de la empatía

La cinta también muestra que quienes más se preocupan por una situación pueden convertirse en las principales víctimas. La película no castiga a los personajes por ser crueles, sino por ser bondadosos.

Mientras los créditos desfilan tras el sangriento final de la película, te quedas con una pregunta incómoda: en una crisis, ¿de qué lado de esa guerra estarías? Y, lo que es más importante, ¿lo sabrías siquiera?

* Candidato a Doctor en Psicología, Universidad de Kingston. Traducción de El Sol de México.