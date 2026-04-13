









Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Otro 4/20 (Día Mundial de la Cannabis) sin protección del Estado. Desde el 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud que criminaliza el consumo y la portación de cannabis. Con ello, se impuso una obligación al Congreso de la Unión: legislar.

Esa obligación sigue sin cumplirse. La omisión legislativa y la ausencia del tema en la agenda legislativa son decisiones políticas que mantienen en la inseguridad jurídica a miles de personas pacientes, usuarias, cultivadoras que hoy viven bajo la violencia, la discriminación y la amenaza de la persecución.

Las políticas de tolerancia impulsadas desde la administración pasada de la Ciudad de México y fortalecida por Clara Brugada abrieron una vía práctica para reducir la persecución cotidiana. La llegada de Amaya Ordorika al frente del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) marcó un nuevo rumbo. Además de instalar espacios oficiales de consumo en el centro de la Capital, ha impulsado información y mecanismos orientados a la reducción de daños. Pero las detenciones por portación simple, la extorsión en la vía pública y la criminalización selectiva basada en el perfilamiento racial siguen.

El Congreso de la Unión debe asumir con prioridad una ley pragmática que regule uso personal, autocultivo, usos terapéuticos, medicinales y mercados regulados. Mientras, los congresos locales, incluido el Congreso de la CDMX, pueden legislar al adoptar criterios de priorización penal que hagan del delito de portación simple una mínima o nula prioridad de persecución. Esa medida disminuiría la criminalización y permitiría que la policía concentre recursos públicos en delitos de mayor violencia e impacto social.

Regular desde la responsabilidad trae beneficios concretos y medibles: reducción del mercado negro y la violencia asociada; ingresos fiscales y empleo formal; acceso seguro y control de calidad para personas usuarias; menos estigmatización; alivio al sistema judicial y penitenciario; impulso a la investigación científica; mecanismos de reparación para comunidades afectadas por la prohibición; transparencia en el comercio y mayor seguridad pública.

La sociedad civil ha sido pieza clave en este proceso. Organizaciones como el Instituto RIA o México Unido contra la Delincuencia han aportado investigación rigurosa, incidencia técnica y formación de equipos que enriquecen el debate y ofrecen rutas viables y responsables para legislar. Especialistas y activistas han señalado públicamente y comprobado por qué la regulación no es sinónimo de desorden, sino de orden, derechos y protección.

Aun así, conviene lo práctico: tramitar su permiso por la vía administrativa y/o un amparo (en caso de que la solicitud sea negada por Cofepris) para la posesión regulada y el autocultivo. Regularizarse reduce riesgos legales y es un acto que presiona a las autoridades para modificar el contexto legal actual. Varias asociaciones civiles ofrecen su apoyo para ello.