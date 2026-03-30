Pulso CDMX / Voluntad anticipada

Una conversación pública seria, interdisciplinaria, basada en evidencias y experiencias extranjeras, con consecuencias directas en la dignidad y autonomía de las personas.

La voluntad anticipada es el derecho de decidir, de manera informada y libre, qué tipo de cuidados o tratamiento se quiere o no se quiere recibir cuando se encuentre en etapa terminal o en caso de un acontecimiento grave. Es garantizar que los tratamientos no se conviertan en obstinación terapéutica y que la persona no pierda su autonomía y libertad.

1- Hacer de la voluntad anticipada un tema de cultura pública a través de campañas de comunicación accesibles, masivas y dirigidas en colaboración con la sociedad civil y el sector salud; y que incluso puedan vincularse con otros temas altruistas como la donación de órganos.

2- Explorar las posibilidades de que este trámite pueda realizarse sin costo en el Registro Civil o en otros espacios de Gobierno, por ejemplo, en las próximas casas de gobierno que se han anunciado.

3- Crear un sistema digital para que la voluntad anticipada pueda ser de conocimiento de cualquier hospital público y privado de la Ciudad. También se podría explorar la posibilidad (como en el caso de la licencia) de que este documento pueda digitalizarse y colocarse en la aplicación de la CDMX.

En el congreso, varias personas expertas en temas médicos, de salud pública y bioética coincidieron en la necesidad de fortalecer la formación de las personas profesionales de la salud en temáticas vinculadas al fin de la vida, para el tratamiento del dolor de la persona paciente y de su entorno.

Es de celebrar que el equipo organizador del congreso haya incluido conversaciones sobre otros pilares fundamentales para garantizar el derecho a una muerte digna, como el acceso a cuidados paliativos y la regulación de la ayuda médica para morir.

En la Ciudad, como en el país, se sigue criminalizando la ayuda médica para morir, aunque la Constitución capitalina reconozca el derecho a la muerte digna.