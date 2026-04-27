Ahí donde una organización acompaña a una persona migrante, defiende a una persona LGBT+, promueve derechos sexuales y reproductivos o abre una puerta de paz frente a la violencia: se contribuye a la democracia. Por eso algunos países ven la diplomacia no sólo como una relación entre Estados, sino como una alianza entre sociedades que comparten causas e ideales.

El Fondo Equipo Francia para Organizaciones de la Sociedad Civil en México (FEF-OSC), impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y operado en México por la Embajada de Francia, es una muestra de ello. En un contexto de reducción de la ayuda internacional, Francia decidió reafirmar su apoyo a organizaciones mexicanas que trabajan en agendas prioritarias: organizaciones de defensa de los derechos LGBT+, como Mano Vuelta, de Oaxaca; Fuera del Closet, de Toluca; Lúminas, de San Luis Potosí; RICDVD, de Morelia; México y Caribe Jóvenes, de Cancún; Centro Ser, de Tijuana; Casa Frida, de Tapachula; Casa Arcoíris, de Tijuana; Red CORYMI, de Morelia; y Vida Plena Puebla, de Puebla - organizaciones enfocadas en la atención y defensa de personas migrantes, como FM4 Paso Libre, de Guadalajara; IMUMI, Casa Tochan y CAFEMIN de Ciudad de México - organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, como Voces de Mujeres en Acción, de Monterrey; Mujeres Madeni, de Morelia; e IINFODE, de Ciudad de México.

La convocatoria ofreció financiamiento, construcción de redes y una capacitación en la Ciudad de México que reunió a las organizaciones para fortalecer sus capacidades estratégicas. Además de contribuir a responder para lo urgente, también se sembraron herramientas para el futuro.

Hay que reconocer y felicitar a la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, por impulsar una diplomacia abierta cercana a las causas sociales, y a su equipo por hacer posible este esfuerzo. De manera especial, a Madeleine Osorovitz, Consejera Política de la Embajada de Francia en México, por su sensibilidad, escucha y acompañamiento siempre con la sociedad civil y sus causas.

Este proyecto reconoce que para avanzar en colectivo entre Estados democráticos la cooperación internacional debe mirar a la sociedad civil como aliada de una diplomacia de causas basada en el Estado de Derecho, en la igualdad, en la libertad y en los derechos humanos.