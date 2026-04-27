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aurelien roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Aurelien Guilabert

Análisislunes, 27 de abril de 2026

Pulso CDMX / Liberté, Égalité, OSC

Es bajo este lema que la Embajada de Francia lanzó un programa de cooperación y solidaridad en apoyo a organizaciones de la sociedad civil de distintos estados de la República Mexicana.

En muchas regiones del mundo, la cooperación internacional se reduce, los financiamientos se cierran y varias organizaciones enfrentan una precariedad que pone en riesgo sus proyectos y la salud democrática de nuestras sociedades.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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