









Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Cámara de Diputados publicó ya la lista de candidatos que se inscribieron a la convocatoria para la designación de tres consejerías en el Instituto Nacional Electoral, donde resalta el nombre de Flavio Cienfuegos Valencia. El citado personaje es un cercano colaborador de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien incluso lo propuso en el pasado para ocupar la Secretaría Ejecutiva del instituto; la maniobra no prosperó, pues el resto de los consejeros se opusieron ya que en el pasado había sido acusado de diversas irregularidades en la administración pública.

Los abucheos que recibió David Monreal durante la visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas no salieron de la nada, ocurrieron en la apertura de una planta embolsadora de frijol, con productores muy molestos por la situación del campo, y después el gobernador intentó bajar el golpe al decir, en su conferencia “La Informativa”, que parte de lo que circuló en medios y redes fue “simulado” con inteligencia artificial. Aun así, admitió que hubo expresiones encontradas y sugirió, sin dar nombres, que detrás de la protesta pudo haber legisladores de Morena, lo que detonó la respuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien le pidió pruebas o disculpa pública, mientras José Narro Céspedes respondió que no se daba por aludido, todo en medio de semanas de presión de los productores por los bajos precios del frijol, la inseguridad y la extorsión.

A las denuncias de organizaciones civiles ante la FGR, de Ernestina Godoy, se sumó la del PAN por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, mismo que ha causado contaminación en todo el ecosistema marino de la zona. Los denunciantes piden que se investigue y castigue a los responsables del citado desastre, mismo que incluso ha impactado de manera directa la economía de las comunidades que viven de actividades como la pesca y el turismo.

La próxima adjudicación en Caminos y Puentes Federales (Capufe) comienza a generar dudas. El organismo, encabezado por Carlos Arceo Castañeda, dará a conocer el 31 de marzo el fallo de la licitación LA-09-J0U-009J0U001-N-15-2026, que contempla el arrendamiento de entre 167 y 308 vehículos de emergencia y auxilio vial para la red del Fonadin y el tramo México–Puebla.

A diferencia del proceso de 2024, adjudicado a Jet Van Car por más de 620 millones de pesos y que exigía unidades nuevas, el procedimiento actual permite vehículos usados modelo 2024 con hasta 100 mil kilómetros. Además, el calendario fijó la presentación de propuestas apenas un día antes del fallo. En el sector señalan que varias especificaciones técnicas coinciden con las unidades que ya opera esa empresa dentro de Capufe, lo que ha llevado a algunos participantes a cuestionar si el proceso realmente abre competencia o si terminará favoreciendo a los mismos de siempre.

La imagen de una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional terminó por obligar a Claudia Sheinbaum a admitir que sí ocurrió. Primero, dijo, el área responsable negó que alguien hubiera salido a asolearse, pero después la revisión interna confirmó que una persona se sentó ahí ese día. La presidenta informó que esa persona fue sancionada y sostuvo que, aunque no existe un reglamento que prohíba expresamente asolearse en una ventana, sí debe haber respeto por el valor histórico y patrimonial del recinto. No dijo quién fue y los porristas del gobierno tampoco salieron a lanzar tuits aclarando que se equivocaron y que su rabia se quedó en propaganda.