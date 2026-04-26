Las compañías dancísticas en México son como las estrellas, nacen y mueren; algunas perduran por largo tiempo con luz propia, otras se fusionan o brillan por un breve instante, pero todas han estado en la lucha de hacer permanecer en la memoria el arte del movimiento del cuerpo.

Desde que fue instituido el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, esta celebración nos convoca a todos al eco rítmico de nuestra historia cultural que se niega a guardar silencio. La danza en México es un abanico, un plumaje de avestruz con cientos de colores.

Debajo del zapateado de un son jarocho o de la precisión de un grand jeté o el movimiento de una coreografía de danza contemporánea, late nuestra identidad como mexicanos modernos y ancestrales con sus tambores prehispánicos y los lamentos de la colonia. Es un hilo invisible que une el pasado con el presente, una forma de resistencia que nos recuerda que, mientras el cuerpo se mueva, la identidad permanece.

​Hablar de la danza en nuestro país es invocar a los gigantes que esculpieron el aire. No puedo dejar de mencionar la trayectoria de figuras que entendieron que el movimiento debía ser nacionalista pero universal. Pienso en José Limón, aquel sinaloense que conquistó Nueva York y nos enseñó que la caída y la recuperación eran metáforas de la vida misma. Su técnica sigue viva en cada bailarín que entiende el peso de la gravedad y recordar sus grandes montajes es viajar por nuestra propia psique.

¿Quién puede olvidar la fuerza de la Sinfonía India de Carlos Chávez bajo la visión de los grandes coreógrafos? ¿O las piezas monumentales que buscaban retratar el México de los murales de Rivera y Siqueiros? La danza mexicana siempre ha sido política, siempre ha sido un grito de libertad envuelto en seda o manta.

​En mis años de juventud, el Ballet Teatro del Espacio era mi segundo hogar. Ahí, dos figuras fundamentales dictaban el ritmo de la vanguardia: Gladiola Orozco y Michel Descombey. Gladiola fue una mujer de una tenacidad inquebrantable; su trayectoria no solo se mide en pasos, sino en la gestión de un espacio de libertad absoluta.

Ella fue el pilar que sostuvo la estructura, la visión femenina que entendía la danza como un compromiso social. Michel Descombey, por su parte, fue el francés que se volvió más mexicano que el pulque por elección y pasión. Lo recuerdo sonriente, elegante, siempre dedicado, puntual e impecable. Incluso, ya en sus últimos años participaba en alguna coreografía y las gotas de lluvia lo bañaban en el escenario.

Su estilo era provocador, técnico y profundamente humano. Juntos, crearon un lenguaje que rompió con el canon clásico para meternos de lleno en la modernidad. Ver sus obras o sus visiones contemporáneas era sentir que el mundo estaba cambiando frente a nuestros ojos. Me enorgullece que su legado siga vivo en tantos coreógrafos que aprendieron de ellos, entre quienes se encuentra la extraordinaria bailarina Angélica Bazán.

Su trayectoria fue una batalla constante por la excelencia. Recuerdo nuestras charlas café en mano, donde ella insistía en que la danza era una ciencia espiritual. “La danza es el lenguaje oculto del alma”, me decía siempre, citando a Martha Graham, pero con ese brillo en los ojos que solo Gloria tenía.

​Hoy, mientras el país celebra este día, escucho el eco de las zapatillas de punta y el golpe seco del talón contra la madera. La danza en México sobrevive a las crisis, a los recortes presupuestales y al olvido porque es nuestra forma más pura de decir: “Aquí estamos”. A todos los que hoy sudan la gota gorda en la barra: gracias por mantener vivo el eco. Nosotros, los que ya solo observamos desde la sombra de la platea, seguimos aplaudiendo con el alma.