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Ana María Longi

Análisisdomingo, 26 de abril de 2026

Arte y Academia / El Día Internacional de la Danza, crónica de un movimiento eterno

​Finalmente, me permito un momento de nostalgia personal. No puedo cerrar esta crónica sin mencionar a mi querida y extrañada amiga, Gloria Contreras. Durante décadas, Gloria fue la guardiana del fuego sagrado en el Taller Coreográfico de la UNAM.

Nadie como ella para democratizar la danza. Gloria sacó el arte de los recintos de élite y lo llevó a las aulas de Ciudad Universitaria, a los jóvenes de mezclilla y mochila que descubrían a Bach o a Stravinsky a través de los cuerpos de sus bailarines.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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