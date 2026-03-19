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Samuel García

Análisisjueves, 19 de marzo de 2026

El observador / Choque externo y debilidad interna ¿la tormenta perfecta?

El mayor riesgo para México dejó de ser una hipótesis lejana: la economía de Estados Unidos se oscurece, y México llega a ese frente con los motores internos sin fuerza.

Aunque la mayoría de analistas financieros no tiene a la recesión como escenario base, después de casi tres semanas de guerra en Medio Oriente y sin visos de una salida pronta, la probabilidad de sombras recesivas ha crecido.

Esperamos que no, pero los elementos de una tormenta perfecta comienzan a alinearse para México.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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