El observador / Choque externo y debilidad interna ¿la tormenta perfecta?

El mayor riesgo para México dejó de ser una hipótesis lejana: la economía de Estados Unidos se oscurece, y México llega a ese frente con los motores internos sin fuerza.

Aunque la mayoría de analistas financieros no tiene a la recesión como escenario base, después de casi tres semanas de guerra en Medio Oriente y sin visos de una salida pronta, la probabilidad de sombras recesivas ha crecido.

Esperamos que no, pero los elementos de una tormenta perfecta comienzan a alinearse para México.