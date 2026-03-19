Fuera de Agenda / Nuevo aviso del Comando Norte











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Las fuerzas armadas estadounidenses desplegadas en la frontera con México bajo la coordinación del Comando Norte (USNORTHCOM), han recibido amenazas y acoso constante de los cárteles de la droga que operan en esa zona, aunque es poco probable que busquen un enfrentamiento directo con las tropas.

La escalada de violencia entre ellos por el control territorial y las pugnas internas son motivo de preocupación para los militares estadounidenses y las agencias de seguridad, dijo el pasado martes 17 de marzo en una comparecencia ante el comité de servicios armados de la cámara de representantes estadounidense el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte.

En una audiencia sobre las fuerzas estratégicas para el año fiscal 2027, donde también estuvo el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, Guillot no descartó que conforme avance la presión de las operaciones militares y policiales sobre las organizaciones criminales mexicanas los líderes puedan mostrarse más dispuestos a enfrentamientos.

Dos cosas quedaron claras en esa comparecencia, la primera es que el Comando Sur está encima de los proveedores de droga de los cárteles mexicanos en las regiones de producción en Ecuador, Perú y Colombia. Se mencionó que el tráfico de drogas vía marítima desde esa región ha disminuido 30 por ciento por el Mar Caribe y 25 por ciento por el Pacífico oriental. Y la segunda es que está en curso un reforzamiento de las operaciones del Comando Norte contra otras organizaciones criminales mexicanas –aparte del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—que han concentrado en los últimos meses las operaciones de inteligencia y un despliegue de recursos relevante.

Ese mensaje lo dejó entrever el general Guillot cuando habló de la importancia que está teniendo el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional contra los Cárteles (JIATF-CC por siglas en inglés), que operó la caída de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. Una de las agencias que está en este equipo que coordina el general Mauricio Calabrese, oficial de la Fuerza Aérea estadounidense especializado en operaciones de inteligencia, es la DEA con cuyo titular se reunió al principio de semana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

La cita del funcionario mexicano con Terrance Cole giró en torno a tres puntos: combate al narcotráfico (con lo que la agencia vuelve al despliegue en terreno que tuvo antes del “congelamiento” en el sexenio de AMLO), freno al flujo de armas hacia México e intercambio de información para generar detenciones relevantes y reducir la violencia.