Fuera de Agenda / Vacíos que provocan crisis











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Documentos militares sin clasificar consultados para esta columna, que contienen la propuesta de la planilla orgánica para la creación de esta unidad, detallan que estaría al mando de un general que operaría con cinco compañías bajo su mando, cada una de poco más de 100 militares, entre analistas, servicios especiales y operadores de campo equipados con la mejor tecnología.

Su misión sería la de obtener y analizar “información para generar inteligencia relacionada con las organizaciones dedicadas a actividades ilícitas (narcotráfico), con el propósito de identificar su estructura y obtener datos operacionales que permitan lograr la captura de sus principales líderes y con ello coadyuvar a la desarticulación de las organizaciones delictivas con presencia en territorio nacional”.

La noción de contar con un equipo especial que reforzaría a la sección segunda –inteligencia militar— del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, responsable de esta labor, y que coadyuvaría a la sección séptima –Operaciones contra el Narcotráfico y Seguridad Pública— de esta misma instancia, respondía a la necesidad de contar con una “unidad de inteligencia eficaz y profesional” para reforzar las operaciones que “permitan desarticular las estructuras delictivas” con presencia en el territorio nacional.

El vacío que cubriría este batallón quedó en evidencia en los días posteriores a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en febrero pasado por un grupo selecto de fuerzas especiales en una de las operaciones militares que reposicionó la imagen del Ejército ante la opinión pública.

No existe hasta hoy una explicación oficial que justifique el fallo que en materia de seguridad e información de inteligencia significó no haber asegurado la cabaña de Tapalpa, Jalisco , donde se escondía El Mencho, y donde medios de comunicación hicieron una cobertura destacada al documentar procesos de organización interna de la estructura criminal como el pago de nóminas a autoridades policiacas con evidencias halladas en el lugar.

La versión que dio la Fiscalía General de la República (FGR) el 16 de marzo que el lugar no fue asegurado tras la operación debido a que “no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial”, no se sostiene ante los antecedentes de operativos anteriores donde han solicitado apoyo al Ejército o la Marina para resguardar lugares de alto valor para investigaciones de delincuencia organizada.

La “inteligencia” es un término que se usa para referirse a los datos e informaciones de carácter estratégico, recopilados y procesados ​​por aparatos especializados con los que cuenta cada país, esta información posteriormente es puesta a disposición de la presidencia de la república para reforzar la toma de decisiones.