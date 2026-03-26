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Juan Veledíaz

Análisisjueves, 26 de marzo de 2026

Fuera de Agenda / Vacíos que provocan crisis

En el papel la idea al interior del Ejército de crear en el año 2021 un batallón de Operaciones Especiales de Inteligencia, parecía estar acorde con los retos de la seguridad nacional.

@velediaz424

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