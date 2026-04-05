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Flor María Yáñez Álvarez

Análisisdomingo, 5 de abril de 2026

La eutanasia, vida vs dignidad

Y, ¿por qué debería importarme la moral de un “cuate” en otra latitud para decidir yo qué hacer con mi propio cuerpo?

Entonces surge la pregunta: ¿por qué sí se puede decidir sobre el inicio de la vida, pero no sobre su final en condiciones de sufrimiento extremo?

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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