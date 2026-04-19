Los programas sociales tapan el sol con un dedo

La pobreza estructural no requiere de transferencias económicas, sino de servicios básicos de educación, salud y agua, para empezar. Los apoyos sociales sí reducen la desigualdad e impactan inmediatamente; lo otro toma mucho tiempo. Por eso, pocos le entran.

El Estado pretende sustituir su obligación de asegurar estos servicios con unos pesos. Y sí, va a aliviar momentáneamente, pero jamás reemplazará a un buen sistema de salud, medicamentos, educación de calidad… y usted siga contando.

Pareciera que, a cambio de una transferencia, se busca normalizar la precariedad de los servicios y convertirlos en un lujo, no en un derecho. Es cuando uno dice: ni modo, “es lo que hay”.

Este informe, en resumen, señaló que el problema es sistemático, acercándose a crímenes de lesa humanidad. Aunque los cometa el crimen organizado, el Estado sigue siendo responsable si no previene, investiga o permite.

Luego son las madres buscadoras las que tienen que aventarse la “chamba”; hacer lo que el Estado no quiere o no puede. El gobierno negó el problema. Y es que si lo aceptaba, implicaba reconocer una crisis estructural grave.

Un primer paso, como en AA, es aceptar que se tiene un problema. Cuando los programas sociales se convierten en la respuesta principal —y no complementaria— a los problemas estructurales, surge la pregunta: ¿qué tan efectivos son si lo básico no está garantizado?

Yo preferiría buenos medicamentos y servicios de salud a la transferencia.

Yanez_flor@hotmail.com