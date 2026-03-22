Cuba no es cualquier país

¿Quién, en su sano juicio, depositaría hasta 60 mil pesos —como varios lo han hecho—? Probablemente alguien a quien le sobra el dinero, tiene sus necesidades completamente cubiertas o posee un interés directo en que esto suceda.

El asunto no es ayudar a Cuba ni la situación que atraviesa, sino: ¿por qué se toman este tipo de decisiones en México?

Ahí es donde está el verdadero problema que genera tensiones políticas.

El otro inconveniente es el verdadero origen de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil “Humanidad con América Latina”, que misteriosamente Hacienda aprobó de un día para otro para ser donataria. Claudia probablemente deposite también.

Para un futuro en este tipo de casos, hay que recordar que nadie da lo que no tiene, por eso la ayuda comienza por uno mismo.