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Federico Döring

Análisislunes, 30 de marzo de 2026

Las pensiones “machuchonas”

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Los sicarios legislativos de Morena aprobaron una reforma al artículo 127 constitucional, a la que el oficialismo denominó “la reforma para limitar las pensiones doradas”.

En suma, esta reforma deja intactas las “pensiones doradas del bienestar” de los morenistas, y solo ha buscado afectar las pensiones de los ex trabajadores. Es por ello que, en la votación en lo particular de esta reforma, los diputados de Acción Nacional lo hicimos en contra.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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