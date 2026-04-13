Sensibilidad de cuarta











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

La semana pasada Claudia Sheinbaum dijo una de esas frases que trascenderán en la historia de su gobierno. En su mañanera, argumentaba que, con la bajada en el precio del barril del petróleo, pediría a los gasolineros que bajaran el precio del diésel; un reportero le preguntó: “¿y la roja?” –refiriéndose a la gasolina Premium–, y Sheinbaum respondió: “pueden cargar Magna”.

La respuesta de Sheinbaum refleja, con mucha claridad, cómo se tiene una percepción muy alejada de la realidad cuando se vive en un Palacio y solo se sale de éste los fines de semana para asistir a eventos organizados y controlados por sus estructuras partidistas.

No solo recuerda a Peña Nieto respondiendo “no soy la señora de la casa” cuando se le preguntó por el precio del kilo de tortilla, también recuerda la famosa frase de la reina de Francia, María Antonieta, quien, ante la pobreza del pueblo y su falta de alimentos como el pan, dijera: “si no tienen pan, que coman pasteles”.

La gasolina en México es muy cara. El precio de la gasolina Magna sigue cercano al tope máximo acordado con los gasolineros: 23.99 pesos; en tanto que el diésel y la gasolina Premium están cerca de los 29 pesos por litro. Estos precios son, en promedio, 50 centavos de dólar más altos que en Estados Unidos, y esto se explica por una sencilla razón: cada vez que paramos en una gasolinería, el gobierno mexicano exprime nuestros bolsillos mediante impuestos.

Para este 2026, el gobierno pretende recaudar 473.2 mil millones de pesos (casi medio billón de pesos) por impuestos a los combustibles, para luego hacer “caravana con sombrero ajeno” y regresar a los mexicanos parte de ese dinero a través de “apoyos sociales”, como si fuera producto de la buena voluntad del grupo en el poder y tuviéramos que agradecerles. ¿Acaso no sería mejor que, en vez de quitarle a los mexicanos ese dinero mediante impuestos, eliminaran –o al menos, disminuyeran– el impuesto para que cada mexicano pagara mucho menos por la gasolina?

Eso es lo que las diputadas y diputados del PAN hemos propuesto en cada discusión del paquete económico, disminuir el impuesto a las gasolinas y así poner un tope máximo de 20 pesos a los tres tipos de combustibles. Por supuesto que sería posible si el gobierno acaba con el boquete a las finanzas públicas de su negocio del huachicol fiscal, en vez de seguir asaltando los ingresos de los mexicanos.

Mantener el actual esquema de los precios de las gasolinas en México es un sinsentido, un círculo vicioso que está perjudicando a la propia economía nacional. Que el diésel siga subiendo, seguirá encareciendo los precios en las cadenas productivas, pues es el combustible más usado para la transportación de mercancías, incluyendo los productos agrícolas que alimentan al país; y el incremento de precios hará cada vez más difícil para las familias mexicanas llenar el tanque de sus automóviles.

Desafortunadamente, este círculo vicioso ya nos alcanzó. También la semana pasada el Inegi dio a conocer que la inflación en México se disparó durante el mes de marzo, y reportó su mayor nivel en lo que va del actual sexenio, pues el Índice Nacional de Precios al Consumidor se incrementó 0.86%, de manera que, en la comparación anual, los precios aumentaron, en promedio, 4.59% a nivel nacional.

Y mientras la economía de las familias mexicanas empeora por la inflación, Morena sigue haciendo de Pemex un muerto viviente: menos producción, menos inversión en infraestructura, más deuda con proveedores, la refinería Dos Bocas que acumula cada vez más accidentes –un ecocidio para el sureste del país, que solo fue posible por la corrupción del Cártel de Morena, y más de 600 mil millones de pesos robados a los mexicanos a través del huachicol fiscal, el mayor robo en toda la historia de este país. Es tan grande ese hurto, que bastaría con que los morenistas regresaran lo robado a través del huachicol fiscal, para que el Estado mexicano tuviera más ingresos que por lo que cobra por impuesto a las gasolinas a los mexicanos.