Claudia Ruzzarin

Como nunca antes podemos afirmar que tenemos un gobierno de propaganda, una agencia de mercadotecnia política maneja México donde no se ocupa un Jefe de Estado, basta con tener una vocería mentirosa, inescrupulosa y disciplinada, el perfil no requiere capacidad para resolver problemas ni diseño de buenas políticas públicas, basta con ser un buen alumno de Joseph Goebbels versión bañagatos.

En menos de 15 días, el jueves santo, el gobierno desapareció a los desparecidos y renunció oficialmente a su búsqueda admitiendo que 46,724 de los 132,534, es decir el 36%, eran registros incompletos sin nombre completo o sin apellido o sin sexo o sin fecha de la desaparición o sin su último lugar de ubicación, sin un solo funcionario responsable de esa indiferencia y de ese sabotaje a la búsqueda de un ser querido cesado y presentado ante un ministerio público por el delito de obstrucción de impartición de justicia.

El Comité de Desaparición Forzada de la ONU por primera vez en su historia activó y presentó ante el Secretario General de la ONU la solicitud con base en el art 34 de discutir los crímenes de lesa humanidad cometidos por aquiescencia del Estado mexicano por la desaparición sistemática y organizada de personas sin una respuesta oportuna.

El director General de Pemex, mientras Sheinbaum huía a Barcelona a esconderse en la guarida de las izquierdas, admitió que nos mintieron y que jamás existió un barco fantasma reconociendo que ellos fueron los únicos responsables del derrame de 915 toneladas de petróleo y casi 900 kilómetros de litoral con apenas 3 chivos expiatorios de ínfimo nivel renunciados y nadie presentado otra vez ante un ministerio público.

El alto comisionado de derechos humanos visitó de nuevo México con motivo de los reportes del comité de desaparición forzada a escuchar los testimonios de los familiares y las autoridades señaladas por aquiescencia y se reunió con Senadores de todos los partidos y con la Presidenta mostrando mucha alarma por el testimonio de dolor y abandono.

Un trágico ejemplo más de esa misma aquiescencia fue el feminicidio en la CDMX de Edith Guadalupe que demostró la indiferencia y corrupción de la fiscalía capitalina que tardó 15 horas en investigar el lugar y los hechos denunciados con información contundente por sus familiares para después presentar a un presunto responsable con pruebas periciales falsas y propagandísticas.

Un joven de 27 años con claros trastornos de salud mental decidió disparar en contra de turistas inocentes en Teotihuacán ante la nula y muy tardía reacción de las autoridades que demostraron estar a años luz de la seguridad que se requiere para un evento como el mundial de futbol de junio próximo.

El Inegi confirmó que los altísimos costos de los combustibles que Sheinbaum se rehúsa a disminuir ha presionado la inflación general anual de 4.53% con datos a la primera quincena de abril amenazando con echarle encima al SAT a quienes no asuman lo que ella evade, el costo de la reducción del precio de las gasolinas y el diésel en México.

Detuvieron en Argentina al Contralmirante Fernando Farías Laguna por sus vínculos con el huachicol fiscal y la operación del contrabando de 31 buques en los puertos de Altamira y Tampico mientras que él dice que puede demostrar que le avisó oportunamente a su tío, el Almirante Ojeda, aunado a que su hermano ya había señalado antes en una carta que todo fue operado por instrucciones superiores.

El partido de los narcos del bienestar se queda sin dirigente nacional por haber destrozado la interlocución con el PT y el PVEM con un trato grosero, vulgar y majadero siendo junto con Sheinbaum las dos por igual responsables de los fracasos de la Ley Maduro y del plan B de cuarta.

De nada de todo esto quiere hablar la Presidenta, ante todos esos delitos escandaloso y tragedias ha optado como dijera el capo de La Chingada por “callar como momia”, ah, pero de lo que sí no para de hablar como su muletilla de distractor propagandístico es del regateo a Maru Campos del muy exitoso operativo para desmantelar un mega laboratorio de 850 metros cuadrados con 15 hornos y con capacidad para producir hasta 28 millones de dosis.

Decidió hacerlo basada en mentiras y desinformación pues si la Defensa que también participó no le informa ese es problema de ella, si su Cancillería no sabe a quienes acredita como personal de las embajadas en México también es su culpa, máxime que se trata según ha dicho Luis Chaparro de los mismos que ayudaron en Tapalpa contra El Mencho y colaboran además en Nuevo León.