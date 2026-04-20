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Federico Döring

Análisislunes, 20 de abril de 2026

Kasparov vs Sheinbaum

Gary Kasparov ha sido el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia al derrotar apenas a los 22 años a otro gran ajedrecista ruso Anatoly Karpov en 1985. 

Vicecoordinador de los diputados del PAN

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