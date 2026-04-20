Kasparov vs Sheinbaum

Habiendo nacido en la antigua URSS en Azerbaiyán en 1963, es hoy día un fuerte opositor al régimen de Vladimir Putín y se autoexilió en Nueva York desde 2013 cuando tuvo que abandonar Rusia por miedo a ser arrestado.

Rescato de él la siguiente frase con motivo del viaje de Sheinbaum a Barcelona a la cumbre ideológica de izquierda denominada Global Progressive Mobilisation que NO es un foro económico donde se puedan atraer inversiones como Jefe de Estado, la cita reza así: “el objetivo de la propaganda moderna no es sólo desinformar o impulsar una agenda. Es agotar el pensamiento crítico, aniquilar la verdad”.

La decisión de acudir ahí antes que a Washington pinta de cuerpo entero el vacío de la presidencia de México, su carencia de visión y de resultados en el marco de una gestión netamente propagandística e ideológica de la peor izquierda posible.

Curiosamente fue el jueves el día que simultáneamente se yuxtapusieron la realidad y la propaganda de cuarta al mismo tiempo de forma por demás bizarra. Por un lado, las escenas de Sheinbaum abordando un avión en medio de selfies del bienestar llena de sonrisas y buen humor y por otro, el director general de Pemex admitía que nos mintieron a todos con la historia del supuesto barco fantasma causante del derrame de petróleo en el Golfo de México.

Así como en un truco del mago Chen Kai se desapareció la Presidenta y no dio la cara en la mañanera al día siguiente para afrontar la confesión de que sí fue Pemex el responsable del ecocidio, que el barco fantasma jamás existió, que nos mintieron y engañaron, que utilizaron la Ley Maduro y el Plan B de distractores de la opinión pública y que la justificación es que nunca nadie le avisó supuestamente a Víctor Rodríguez Padilla y que ya cesaron a tres funcionarios de bajísimo rango.

La mayor prioridad de Sheinbaum debe ser de momento la negociación de la renovación del T-MEC programada para el 1 de julio de 2026, su viaje debió haber sido a Washington a ver a Trump y cito de nuevo a Kasparov: “El capitalismo es el mejor destructor de pobreza en la historia, y el socialismo su mayor creador, y ambos están en disputa”.

El desempeño de la SRE durante su gobierno ha sido tan mediocre que sólo ha alcanzado llamadas telefónicas con el mandatario estadounidense, el mismo que antes al menos recibía personalmente al entonces Canciller Ebrard, su único encuentro con Trump ha sido en el sorteo de los juegos del mundial de la FIFA el 5 de diciembre pasado en el Kennedy Center.

La única buena señal en el horizonte es que Christopher Landau se expresó favorablemente del nuevo Canciller mexicano Roberto Velasco en el North Capital Meridian Diplomacy Forum en Washington la semana pasada, la mala es que él tampoco estuvo presente y sólo dirigió un mensaje previamente grabado. El que sí asistió, pero como maceta de ornato pues ni siquiera le mereció una mención en su mensaje inicial al presidente del CCE José Medina Mora, fue el Embajador de México en Estados Unidos.

Providencialmente ayer llegó a México Jamieson Greer el titular de USTR la dependencia encargada de la revisión y renegociación del tratado comercial para sus encuentros con funcionarios mexicanos coordinados por Ebrard y con motivo de lo cual podrá nuevamente Sheinbaum evadir hablar de su derrame petrolero de Pemex, de que llevamos 10 derrames en los últimos 7 meses de su gestión y que Dos Bocas ha tenido más incidentes que muchas refinerías con más de 40 años sin un solo herido como Cadereyta y Salamanca o como Minatitlán sin un solo fallecido, a años luz de Madero con 112 años de operación y un muerto y de Tula con 50 años y un solo muerto.