“Llegamos todas”, exclusión selectiva

Se nos vendió una institucionalidad robustecida, con la capacidad de transformar la realidad de un país que promedia 10 feminicidios diarios.

Hoy, tras la salida de Citlalli Hernández, para dirigir la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, queda claro que la prioridad nunca fue la justicia social, sino la estructura partidista.

El paso de Citlalli por la dependencia, que duró apenas 15 meses, deja un saldo que, bajo un análisis serio, resulta alarmante por su falta de profundidad técnica.

Se nos habla de “logros” como la distribución de 25 millones de cartillas de derechos, una cifra impresionante en logística pero estéril en resultados de seguridad.

¿De qué le sirve una cartilla a una mujer en el interior de Sonora o en el Estado de México si el sistema de justicia sigue siendo un laberinto de impunidad?

Durante esta gestión, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señaló la nula evolución de la Ley General de Feminicidio.

No hubo avances en la actualización del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se crearon los “Centros LIBRE”, sí, pero su impacto se diluye cuando las Alertas de Violencia de Género (AVG) siguen siendo ignoradas por los gobernadores ante la complacencia de la Federación.

La renuncia de la titular el 16 de abril de 2026 para saltar a la operación política de cara a 2027 es la confirmación del uso de las causas sociales como trampolín.

Se prefiere asegurar el control de las encuestas y las candidaturas que consolidar una política de Estado que proteja a las ciudadanas.

La salida de la primera secretaria no es un movimiento administrativo; es una confesión. La Secretaría de las Mujeres nació con la forma de un ministerio, pero opera con el presupuesto de una oficina de relaciones públicas.

Mientras la “grilla” interna decide quién ocupa el despacho, la justicia social sigue siendo una deuda que Morena no parece tener prisa por pagar.

En este sexenio, las mujeres llegaron al discurso, pero se quedaron fuera de la chequera y del sistema de justicia.

Al final, parece que, en el tablero del poder, un voto pesa más que una vida.

La frase “llegamos todas” terminó siendo una exclusión selectiva: llegaron las políticas, pero las mujeres que buscan justicia siguen esperando afuera, bajo la lluvia de la impunidad.