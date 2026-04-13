¿De quién es el futuro de la ciudad?











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Planear la Ciudad de México se ha convertido en un ejercicio de oficina donde el ciudadano es, en el mejor de los casos, un espectador y, en el peor, un estorbo. El Plan General de Desarrollo (PGD) no es ese fajo de hojas técnicas que duerme en los escritorios; es la apuesta a 20 años sobre cómo vamos a sobrevivir al caos.

Sin embargo, lo que hoy nos presentan como “participación” es en realidad un asedio al marco legal. La Ley del Sistema de Planeación no es una sugerencia romántica, sino el piso mínimo de legalidad que hoy se está ignorando sistemáticamente. No es un descuido administrativo; es un vicio de origen que le quita toda legitimidad a nuestro futuro.

La ley es tajante en su Artículo 43: el PGD debe partir de un diagnóstico integral que destaque los retos sociales, económicos y territoriales. Pero, ¿cómo se atreven a firmar un diagnóstico sin haber escuchado primero a quienes viven la enfermedad? Intentar solucionar la crisis de vivienda, la infraestructura física o la escasez hídrica desde un despacho climatizado, ignorando el saber del territorio, es una falta técnica imperdonable. Un diagnóstico sin la gente es una mentira institucional, y una ciudad que nace de una mentira está destinada a la parálisis.

Lo que preocupa es la urgencia por simular. La normativa del Gobierno a realizar una “amplia difusión” y convocar a la ciudadanía para presentar propuestas, las cuales el Instituto debe analizar para hacer las adecuaciones correspondientes antes de enviar al Congreso de la Ciudad. Sin embargo, este punto ya nació muerto. No existen criterios públicos ni transparentes para la integración de las opiniones y, con una consulta tan viciada como la que hemos visto, se han generado todas las condiciones para que sea imposible cumplir con la ley.

Si no hay método para procesar la voz ciudadana, el mandato de “adecuar el Plan” es una quimera. Cuando los textos aparecen terminados antes de ser discutidos, la participación se degrada a un trámite de ventanilla; se rompe el ciclo legal de análisis y respuesta, entregando un cascarón vacío que carece de la “visión prospectiva” que la propia Constitución demanda.

Esta resistencia no es nueva ni aislada; es la memoria viva de una ciudad que sabe defenderse. En los últimos años, la fuerza de una ciudadanía organizada ha logrado detener la imposición de estos documentos en cuatro ocasiones consecutivas. No ha sido un capricho vecinal, ha sido el rugido de la Ciudad exigiendo que se cumpla con la relevancia estratégica y los mecanismos de seguimiento que hoy brillan por su ausencia.

Esta victoria recurrente es la prueba de que los lineamientos de planeación no son moneda de cambio. Si el gobierno insiste en saltarse las trancas de la ley, se encontrará de nuevo con esa pared social que ya sabe cómo descarrilar las imposiciones en los tribunales.

Ignorar las lecciones del pasado es una apuesta suicida. Una ciudad no se improvisa bajo la lógica de la inmediatez política ni se impone por decreto de madrugada, ignorando la visión de veinte años que la ley pide proyectar.