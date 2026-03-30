Lo público no tiene dueño

Pero la justicia social no es un acto de caridad.

El fondo de estos apoyos es corregir una cancha que está profundamente inclinada. Educación, salud y transferencias económicas existen para que el origen de una persona no sea su sentencia. Ese es el sentido: entender que hay barreras que el esfuerzo individual no puede romper solo.

El problema es cuando esa necesidad se convierte en clientelismo disfrazado.

Este desplazamiento es perverso. Cuando se le dice al pueblo que debe agradecer lo que por ley le corresponde, se le está arrebatando su dignidad y su autonomía. Se deja de exigir y se empieza a dar las gracias. Y lo que se agradece, rara vez se cuestiona o se mejora.

Una política social sólida no puede ser el botín de guerra de una elección. No debe cambiar de color cada seis años ni usarse para pasar lista de fidelidades. Debe sostenerse en reglas claras y una lógica institucional que trascienda al gobernante en turno.

Porque su función no es fabricar agradecidos, sino reducir privilegios.

Vale la pena insistir: los programas sociales son de la gente y para la gente. Defender esta idea no es un matiz técnico; es una postura de fondo contra la falsa consciencia social que pretende privatizar lo público.

Que nadie tenga que bajar la cabeza para recibir lo que es suyo. Y que lo que es de todos, de una vez por todas, deje de tratarse como si tuviera dueño.