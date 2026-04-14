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Vicente Gutiérrez Camposeco

Análisismartes, 14 de abril de 2026

Lo hecho en México siempre gana

El Mundial no puede ser solo una celebración de unos días, debe ser una plataforma para fortalecer al comercio de la Ciudad de México, generar empleo y construir un legado económico duradero.

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