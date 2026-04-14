Lo hecho en México siempre gana











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Estamos a dos meses de que arranque el Mundial en nuestro país y, a propósito del espíritu futbolero, los preparativos están casi al cien por ciento, tanto a nivel infraestructura, como a nivel organización para que México albergue a turistas nacionales y extranjeros en uno de los eventos más esperados por los mexicanos y de grandes dimensiones para el comercio de la Ciudad de México, donde, un evento de estas dimensiones permitirá mostrar al mundo que, lo bien hecho, siempre gana.

De acuerdo con Datos presentados por la Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco CDMX), el próximo gran evento internacional de futbol puede convertirse en un punto de inflexión para la economía de la capital, al estimarse una derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos, la llegada de 1 millón 168 mil turistas y la posible generación de entre 70 mil y 90 mil empleos. La justa deportiva será un momento muy especial, cerca de seis billones de personas ven el mundial. Es el espectáculo que más se ve en el mundo. La Ciudad de México tiene el orgullo de inaugurar un Mundial por tercera ocasión.

Cuando el balón eche a rodar el próximo mes de junio, la Copa del Mundo será mucho más que el mayor escaparate deportivo del planeta. Será la culminación visible de una operación económica global que lleva más de una década gestándose y que moviliza inversiones públicas, decisiones empresariales, flujos turísticos, cadenas de suministro y estrategias de posicionamiento internacional. El Mundial 2026 -que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá– no solo hará historia por ser el primero con 48 selecciones y el más largo hasta la fecha (39 días de competición), sino por consolidar definitivamente la transformación del fútbol en una industria económica de escala planetaria.

En ese sentido, el Consejo Directivo de Canaco CDMX, señaló que “el Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. No estamos hablando solo de futbol; estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo.”

De acuerdo con las estimaciones del organismo empresarial, el gasto promedio por turista será de 22 mil 500 pesos, lo que anticipa una temporada de alta actividad económica para los sectores vinculados al turismo y al consumo. Cabe destacar que los giros con mayor derrama económica estimada serán: Hospedaje: 10 mil 512 millones de pesos, Entretenimiento: 4 mil 493 millones de pesos, Comercio al por menor: 3 mil 915 millones de pesos, Alimentos y bebidas: 3 mil 758 millones de pesos y Transporte: 3 mil 600 millones de pesos, entre otros.

No son únicamente cifras, sino indicadores de cómo el Mundial se ha convertido en un motor de actividad transversal que afecta a sectores tan diversos como el turismo, la logística, los servicios profesionales, la industria audiovisual o la economía digital. La derrama será histórica, asegura CANACO CDMX, pero “el verdadero reto es que ese beneficio llegue a toda la ciudad: al hotel, al restaurante, al comercio de barrio, al mercado, al transportista y a la empresa familiar que todos los días sostienen la economía local”, por lo que el comercio capitalino debe estar preparado y a la altura de los requerimientos internacionales y nacionales.