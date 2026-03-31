Crece venta de productos chinos ilegales











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Juguetes, artículos para celulares, papelería, electrónicos, videojuegos, vapeadores, ropa y artículos deportivos y un sinnúmero más de productos ilegales chinos y de pésima calidad se distribuyen y venden a lo largo y ancho de nuestro querido México, convirtiendo como epicentro la Ciudad de México.

Ahí se pueden encontrar múltiples locales, plazas comerciales; como el caso de Izazaga 89, edificios completos que sirven de bodegas e incluso ahora, sobre la vía pública del Centro Histórico, donde se puede observar a simple vista como esta mercancías asiáticas inundan plazas, calles y avenidas como puntos simbólicos de venta de sus productos.

La comercialización de mercancías ingresadas por contrabando, sin ninguna acreditación legal y, por ahora, que operan con completa libertad, se ha convertido en una competencia desleal para el comercio mexicano que perjudica gravemente a las empresas y engaña a los consumidores con productos de bajo precio y pésima calidad. Debo reconocer los esfuerzos del Gobierno de México y de la Secretaria de Economía; sin embargo, los operativos actuales son insuficientes frente al volumen de productos asiáticos que siguen ingresando bajo prácticas comerciales engañosas.

El mercado negro de productos de dudosa procedencia en México crece a un ritmo alarmante. Según Jean Yves Peñalosa, especialista en piratería y propiedad intelectual, el comercio ilegal podría representar el 70% del total nacional al cierre del sexenio. Actualmente, el 60% del mercado ya es ilegal, lo que significa que millones de productos entran sin pagar impuestos, sin pasar por aduanas y sin cumplir normas de calidad. Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que México ocupa el lugar 38 de 38 países en materia de corrupción en aduanas, demuestra la urgencia de una nueva estrategia para combatir esta problemática.

Sume usted distinguido lector que las empresas chinas se benefician de costos de producción significativamente más bajos, en parte debido a subsidios gubernamentales, bajos salarios y regulaciones laborales y ambientales menos estrictas que en México. Esto les permite vender sus productos a precios que las empresas mexicanas simplemente no pueden igualar.

Según datos del Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la balanza comercial con China ha sido consistentemente deficitaria para México. Esto significa que importamos mucho más de lo que exportamos a ese país, lo que debilita nuestra capacidad de producción interna. Por ejemplo, en 2025, la importación de productos chinos, especialmente en sectores como el textil y el de calzado, ha provocado el cierre de pequeñas y medianas empresas (PyMES) mexicanas que no pueden competir con los precios de los productos asiáticos.

Esta situación ha sido reportada al través de distintos medios que han documentado cómo fabricantes mexicanos han visto caer sus ventas y han tenido que reducir sus operaciones. Es decir, el impacto ha sido tan fuerte que nuestro país ha perdido miles de empleos en los últimos cinco años, en gran parte a causa de la desleal competencia. La invasión de productos ilegales chinos propicio ya el cierre de cientos de empresas micro, pequeñas y medianas, debido a que, según datos de las cámaras de comercio mexicanas uno de cada tres productos vendidos en el país es ilegal, lo que coloca a México como líder en América Latina en materia de piratería y contrabando.

El problema se refleja en múltiples sectores: ropa y calzado. El IMPI reporta que 33.3% de mexicanos compra ropa pirata y 30.2% calzado falsificado, lo que ha significado la pérdida de 70 mil empleos y 24 mil millones de pesos. Medicamentos: La ONU advierte que hasta 68% de farmacias en algunas regiones venden fármacos falsificados, incluso con presencia de fentanilo.

México es el quinto mercado mundial de medicamentos ilícitos, y en regiones como Michoacán el contrabando de medicamentos es controlado por el cartel de “Los Viagras”, quienes imponen multas y extorsiones a los comerciantes locales. Alcohol: 77% de los robos de bebidas alcohólicas corresponden a cerveza, con el Estado de México como punto crítico. Electrónica: Recientes decomisos en CDMX y Sonora superaron un millón de productos ilegales, con un valor estimado en 150 millones de pesos.