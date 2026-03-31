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Vicente Gutiérrez Camposeco

Análisismartes, 31 de marzo de 2026

Crece venta de productos chinos ilegales

Competencia desleal y desplazamiento de la industria nacional son la principal preocupación que surge con la masiva importación de productos chinos.

Presidente de Canaco CdMx

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