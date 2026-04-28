Mexicanos perciben inseguridad a la baja

La percepción de inseguridad en México mostró una mejora durante el primer trimestre de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El informe indica un cambio estadísticamente significativo respecto al cierre del año anterior.

Del total de ciudades evaluadas, 21 presentaron variaciones: 15 redujeron su percepción de inseguridad, mientras que seis registraron incrementos. Entre las ciudades con mayores niveles destacan Irapuato con92.1%, Guadalajara con 90.2% y Ecatepec con 87.6%. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló que 61.5% de la población mayor de 18 años en 91 ciudades consideró inseguro vivir en su entorno, una disminución frente al 63.8% registrado en diciembre de 2025.

De acuerdo con la ENSU, la confianza en las instituciones de seguridad muestra una tendencia al alza. La Secretaría de Marina encabeza la lista con88.0%, seguida de la Fuerza Aérea Mexicana con87.0% y el Ejército Mexicano con 85.6%. Por su parte, la Guardia Nacional registra 78.0% de confianza. El trabajo coordinado por Omar García Harfuch da resultados. Estos niveles reflejan un incremento respecto a mediciones previas y sugieren una percepción positiva hacia las fuerzas federales.

El estudio, que evalúa a la población de 18 años y más en 91 áreas urbanas del país, reporta que el 63.8% de los ciudadanos consideraba inseguro vivir en su ciudad al cierre de 2025, por lo que el dato actual refleja un cambio estadísticamente significativo. Los resultados de la ENSU evidencian diferencias por género: el 67.2% de las mujeres manifestó sentirse insegura en su ciudad, mientras que en los hombres el porcentaje fue de 54.6%.

Estos datos muestran una brecha en la percepción de seguridad, lo que representa un reto para las políticas públicas enfocadas en garantizar entornos más seguros para todos los sectores de la población. Entre los espacios donde la población reportó mayor sensación de riesgo se encuentran los cajeros automáticos en vía pública, con 70.6%, así como las calles, con 65.3%, el transporte público, con 64.1%, y las carreteras, con 60.1%. En cuanto a ciudades, Puerto Vallarta, Tepic y Zapopan registraron los mayores incrementos en percepción de inseguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. En contraste, San Pedro Garza García, Saltillo y Torreón reportaron reducciones significativas en este indicador.

En la evaluación de instituciones de seguridad, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana obtuvieron los niveles más altos de percepción de efectividad, mientras que la policía estatal y municipal registraron menores niveles de confianza. Respecto a la evolución de la seguridad, el 30.1% de la población consideró que la situación seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que el 27.1% anticipó un empeoramiento. Por otro lado, el 24.7% estimó que mejorará. El temor al delito también ha impactado en la vida cotidiana: el 43.7% de las personas declaró haber modificado hábitos relacionados con portar objetos de valor, mientras que cerca del 40% cambió rutinas como caminar de noche o permitir que menores salgan solos.

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) reflejan pues la destacada actuación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que los resultados responden a una “estrategia sostenida” basada en coordinación interinstitucional, inteligencia y mayor presencia territorial.