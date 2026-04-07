Pacuas en CDMX











Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

La diversidad de sus servicios, cultura, gastronomía y espectáculos, así como el compromiso de brindar productos con calidad y a buen costo, los empresarios integrantes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México trabajan de manera conjunta para ofrecer una atención personalizada por medio de recorridos que integran patrimonio histórico, expresiones artísticas contemporáneas y tradiciones profundamente arraigadas, consolidando a la capital como un punto de encuentro donde conviven el pasado y la vida urbana actual de manera segura.

Durante esta semana de Pascuas, la CDMX se posiciona como un destino versátil que responde a distintos intereses, desde quienes buscan experiencias espirituales propias de la Semana Santa hasta aquellos que prefieren actividades culturales, deportivas, lúdicas, gastronómicas o al aire libre.

Uno de los eventos más emblemáticos es la tradicional representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una escenificación con más de 180 años de historia que, en su edición número 183, recorrerá los Ocho Barrios hasta el Cerro de la Estrella. Este acontecimiento no solo tiene un profundo significado religioso, sino que también representa una de las expresiones comunitarias más importantes del país.

Mientras aguardamos en la tranquilidad del periodo vacacional, se nos concede el consuelo de saber que Dios conoce cuán profunda puede ser la noche. Más aún: conoce la oscuridad de nuestras propias noches, los efectos tenebrosos del pecado en nuestras vidas y la ceguera con la que, a veces, nos enfrentamos a la realidad. En medio de esta noche oscura, Él enciende una luz desde el fuego de su amor: es la Luz de Cristo. En la oscuridad y el silencio, esta claridad comienza a difundirse, pasando de uno a otro en toda la Iglesia. Así obra la gracia en el Pueblo de Dios: se comunica, se propaga, llevando luz, calor y esperanza, e iluminando la totalidad de lo real que nos rodea.

Y, sin embargo, por hermosa que sea esta luz, no es sino un tenue destello de la plenitud luminosa que un día nos será concedida en el banquete celestial de su Reino. Durante la Vigilia Pascual, la noche en la que celebramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, la Iglesia nos habla con su lenguaje propio y poderoso: el lenguaje de los símbolos. Tres de ellos, en particular, nos ayudan a comprender lo que acontece en la noche de la Resurrección: la luz, el agua y la entonación de un canto nuevo, el Aleluya pascual.

En el Festival del Bosque de Chapultepec, se presentan más de 100 actividades centradas en el tema del agua. Asimismo, en la alcaldía Iztapalapa estarán disponibles albercas públicas donde las familias podrán refrescarse durante las vacaciones. Estas opciones buscan ofrecer alternativas accesibles para quienes permanecen en la ciudad durante el periodo vacacional, promoviendo la convivencia familiar y el uso de espacios públicos. Uno de los eventos principales se realiza en el Centro Histórico, donde las familias podrán participar en una búsqueda de huevos de Pascua en los diferentes puntos del primer cuadro de la CDMX.

En el ámbito artístico, destaca la exposición lumínica “Sólo la luz, Primavera”, instalada a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones. Este corredor reúne 13 esculturas que transforman el espacio público en una experiencia sensorial que invita a observar la ciudad desde una nueva óptica.

En el Centro Histórico de la Ciudad de México se mantiene viva la tradición de la Visita a las Siete Casas. Este recorrido espiritual incluye templos como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Sagrario Metropolitano y el Templo de Santo Domingo, entre otros, y representa una oportunidad para conjugar fe, historia y convivencia familiar.

En Coyoacán, el visitante puede sumergirse en un ambiente que combina historia, arte y tradición. Espacios como el Museo Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli y el Museo Nacional de Culturas Populares se complementan con templos históricos como la parroquia de San Juan Bautista, ofreciendo una experiencia integral.