Pemex, el enemigo de México

La crisis económica y financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), se agudiza debido a la falta de liquidez, por lo que se ha convertido en una problema para el gobierno mexicano, pues el año pasado tuvo una pérdida neta por 430.1 mil millones de pesos, siendo la peor pérdida de la petrolera en los últimos 13 años, con excepción del 2020 que fue un año apartado de los modelos conocidos. Baste recordar que la administración anterior invirtió durante su régimen sexenal la friolera suma de ¡56 mil millones de dólares! (2019-2024), suma que prácticamente no sirvió para hacer productiva a dicha petrolera. De los 56 mil millones de dólares que se inyectaron, 561 mil millones de pesos se destinaron para el pago de la deuda, mientras que 391 mil millones fueron para infraestructura y 23 mil millones de pesos se utilizaron para comprar la Refinería Deer Park, ubicada en la ciudad de Houston, Texas. Asimismo, Pemex adeuda a sus proveedores 21 mil millones de dólares, 420 mil millones de pesos, que hasta el día de hoy no ha podido cubrir y para acabarla, sume usted la contaminación de los mares y ríos por la falta de mantenimiento en sus instalaciones, los errores humanos, la falta de conocimiento en la función y muchas otras anomalías que dañan a miles de mexicanos, en especial a trabajadores de la institución, o a quienes viven del turismo y la pesca.

Estos datos reflejan un ajuste fiscal silencioso, gasto programable en caída real y una deuda que deja en claro que Pemex, es el enemigo de México. De enero a septiembre se habían programado ingresos por 6.1 billones de pesos; sin embargo, los ingresos fueron del orden de 5.9 billones de pesos en el periodo; mostrando una reducción de 120 mil millones de pesos. Aun así, el gobierno otorgó un apoyo a Pemex por casi 254 mil millones de pesos (rescate financiero) para seguir subsanando a una empresa ineficaz e ineficiente. En cuanto a los ingresos petroleros, han mostrado una caída 235.7 mil millones de pesos en el periodo, al proyectarse 904.3 mil millones de pesos; pero solo se obtuvieron 668.6 mil millones de pesos; que, comparado con 2024 representa una caída de 16.9 por ciento. El valor estimado de Pemex hasta diciembre del año pasado es de 3 mil 190 millones de dólares. Recordemos que la deuda bruta hasta el día de hoy representa un incremento del 15.2%. Mientras que la deuda pública externa de nuestro país a Estados Unidos asciende a 225 mil 298.1 millones de dólares es decir 450,596 mil billones de pesos.

En cuanto a los ingresos petroleros, han mostrado una caída 235.7 mil millones de pesos en el periodo, al proyectarse 904.3 mil millones de pesos; pero solo se obtuvieron 668.6 mil millones de pesos; que, comparado con 2024 representa una caída de 16.9 por ciento. Particularmente, en el desglose, dijo que Pemex presenta una fragilidad económica por una disminución de sus ingresos en 208.3 mil millones de pesos que equivale al 88.4% de la caída en los ingresos petroleros. Así pues, la lectura económica es negativa toda vez que la paraestatal se encuentra en grave riesgo vía cargas fiscales, mientras la empresa se desfonda en ingresos, lo que a su vez obliga a rescates recurrentes que se registran como operaciones “extraordinarias” (el apoyo de 253.8 mil millones de pesos para recompra de deuda).