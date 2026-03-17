elsoldemexico
image

Gabriela Salido

Análisismartes, 17 de marzo de 2026

La ciudad no se planea en silencio

Cuando el texto ya está escrito, la consulta deja de ser diálogo y se convierte en trámite.

Después de gestionarlo, lograron que la reunión se realizara en el Teatro Ángela Peralta.

Y lo que ocurrió ahí el sábado dice mucho sobre cómo debería funcionar una democracia urbana.

No fue confrontación. Fue ciudadanía.

Porque el Programa General de Desarrollo no es un texto menor. Define prioridades, políticas y acciones de Gobierno a corto, mediano y largo plazo, y establece las bases del desarrollo de la ciudad para los próximos veinte años.

Las ciudades que funcionan no se diseñan en silencio.

Lo ocurrido en el Ángela Peralta deja una lección importante: cuando la ciudadanía se organiza, participa y argumenta, la conversación pública cambia de nivel.

También deja una advertencia.

Porque el futuro de la ciudad no pertenece a un gobierno en turno.

Pertenece a quienes la habitan todos los días.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

CARTONES

LOÚLTIMO