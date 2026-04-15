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Roberto Remes

Análisismiércoles, 15 de abril de 2026

Nosotros los progres

Yo sí creo que debemos construir un mundo a partir del reconocimiento de derechos específicos, pero también creo que hay que consolidar avances y defender las condiciones democráticas que los hacen posibles.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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