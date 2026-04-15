Nosotros los progres

En 2021, en la preparación del debate de candidaturas a la alcaldía de Coyoacán, en el cuarto de guerra me dijeron: “Tú vas a representar a la candidata de Movimiento Ciudadano… porque piensas como ellos”. La frase me ha resonado estos años porque, aunque no del todo, algo tenían de razón.

En ese sentido, sí soy progre. Lo soy en las agendas de minorías, de movilidad, de género, de diversidad sexual, de cuidados y en muchas otras. Creo en ampliar libertades, en hacer ciudades más habitables y en reconocer derechos históricamente negados. Pero también creo que esos avances necesitan instituciones y una conversación democrática capaz de sostenerlos. Por eso mismo, no voy con Movimiento Ciudadano

Durante el primer periodo de Giovani Gutiérrez en Coyoacán hubo, al menos en la propuesta de campaña, una agenda bastante progre. Sin embargo, ese impulso fue quedando relegado frente a la operación política. A Coyoacán le pasó lo de siempre: pese a ser una de las demarcaciones con mayores niveles educativos, la aspiración pública dominante sigue centrada en los servicios básicos. Y eso no depende sólo de quién gobierne. Este tipo de transformaciones requiere una sociedad participativa que las exija, las gestione y las sostenga.

En algún momento me invitaron al consejo externo de MC. Fue una experiencia magnífica: conocí a personas muy valiosas, del partido y sin partido. Dejé de participar porque, al incorporarme a las campañas de Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez, me parecía incongruente seguir allí. Desde entonces, mi postura frente a MC se ha vuelto cada vez más crítica.

MC hizo bien en postular candidaturas propias en 2024. Esa parte la puedo aceptar. Con lo que no puedo es con su sabotaje a la idea de que la elección pasada era, en buena medida, un referéndum sobre la democracia. Porque lo era. Sin MC, Morena no habría podido contener a la coalición opositora y hacerse de la mayoría calificada para debilitar a la Suprema Corte e impulsar la patochada de elegir a los jueces. MC no promovió esa agenda, pero sí contribuyó a normalizar el contexto en que pudo prosperar.

Hoy el partido vuelve a estar en el ojo del huracán por una votación ridícula. Decidió apoyar el “Plan B” de Claudia Sheinbaum: una reforma sin pies ni cabeza, bajo el pretexto de la austeridad, como si no lleváramos 7 años viendo que ésta es sólo un pretexto para el desmantelamiento de instituciones democráticas. Me duele ver las maromas de emecistas que estimo.

Y ahí está mi diferencia de fondo con MC. Uno puede ser progre y entender la urgencia de las agendas de minorías, de movilidad o de género, sin aceptar que esas causas se negocien de manera aislada con un régimen que erosiona la democracia. Sus avances se vuelven frágiles, incompletos y reversibles.