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Análisisviernes, 10 de abril de 2026

Once años del observatorio HAWC

Por Alberto Carramiñana Alonso, Investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) alberto@inaoep.mx

Palabras clave: observatorio; rayos cósmicos; rayos gamma

Figura 3: mapa del 70% de la bóveda celeste vista en rayos gamma de muy alta energía elaborado con los datos del observatorio HAWC. El mapa, presentado este mismo año, corresponde con el cuarto catálogo de HAWC. Imagen Alberto Carramiñana

Sobre el autor:

Contacto: alberto@inaoep.mx

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