Ya casi termina la Consulta para el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. La planeación solo importa de verdad cuando la gente y los sectores pueden discutirla, cuestionarla y mejorarla.

En una Ciudad tan compleja como la nuestra, un Plan sólo será viable si nace de una conversación abierta y plural; de lo contrario, quedará como un documento políticamente frágil y socialmente ajeno.

Una Ciudad de derechos, democrática, justa e incluyente se construye con pluralidad, con la sociedad civil a través del diálogo crítico basado en evidencias rumbo a soluciones creadas en colectivo.