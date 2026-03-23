elsoldemexico
aurelien roj - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Aurelien Guilabert

Análisislunes, 23 de marzo de 2026

Pulso CDMX / Sociedad Civil y Plan General de Desarrollo

Ya casi termina la Consulta para el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. La planeación solo importa de verdad cuando la gente y los sectores pueden discutirla, cuestionarla y mejorarla.

En una Ciudad tan compleja como la nuestra, un Plan sólo será viable si nace de una conversación abierta y plural; de lo contrario, quedará como un documento políticamente frágil y socialmente ajeno.

Una Ciudad de derechos, democrática, justa e incluyente se construye con pluralidad, con la sociedad civil a través del diálogo crítico basado en evidencias rumbo a soluciones creadas en colectivo.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / La decisión de Claudia

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El Presidente de México espiaba para la CIA

unnamed
Columna invitada

De la pluma de António Guterres secretario general de la ONU / Día Meteorológico Mundial

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / El efecto Xcaret

CARTONES

LOÚLTIMO