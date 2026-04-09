









Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

En México, la obtención de un título universitario sigue siendo para millones de jóvenes la principal vía de acceso a mejores oportunidades laborales. En sectores formales el grado profesional continúa siendo un requisito clave para incorporarse al ámbito laboral. Sin embargo, es verdad que algo está cambiando y de manera rápida.

En el México de hoy, el mercado laboral demanda habilidades específicas que evolucionan a gran velocidad. Áreas como la tecnología, la industria 4.0 -especialmente la automotriz-, el marketing digital o las finanzas están redefiniendo lo que significa trabajar en sectores de alta especialización y competitividad. En este contexto, las microcredenciales han ganado terreno como una forma ágil de certificar competencias concretas y responder de manera inmediata a lo que las empresas necesitan.

Esto ha generado una narrativa cada vez más extendida acerca de que el título universitario ha perdido valor frente a las certificaciones especializadas. Para algunos, el futuro del empleo está más en la preparación técnica focalizada que en las aulas universitarias. Pero esta visión, aunque parcialmente cierta, es incompleta.

Reducir la formación profesional a habilidades de corto plazo deja de lado la realidad de que el trabajo no es solo ejecución con propósitos de optimización, sino también interacción y responsabilidad. Una educación universitaria sólida no solo transmite conocimientos, sino que forma criterio. Desarrolla capacidades como el pensamiento crítico, la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, la frustración al fracaso y el liderazgo a través del fortalecimiento del carácter. En otras palabras, forma personas capaces de adaptarse y evolucionar, no solo de operar y cumplir.

Es por esto que planteo que el verdadero debate no debería ser “título o microcredenciales”, sino cómo integrar ambos. La universidad aporta una base de estructura mental, ética y visión de largo plazo. Las microcredenciales, por su parte, permiten actualizarse, especializarse y mantenerse vigente en un entorno cambiante.

El reto para México no es menor. En un país donde coexisten la sobreoferta de profesionistas en áreas específicas y la escasez de talento especializado en otras, la solución no pasa por sustituir un modelo por otro, sino saber combinarlos con inteligencia.

Bajo este enfoque reitero una convicción personal, pero con una base lógica: la formación continua ya no es opcional. Es la nueva normalidad. Y quienes puedan gestionar esto de manera personal tendrán una ventaja decisiva en sus proyectos profesionales, los cuales no podrán separarse invariablemente de su satisfacción personal.