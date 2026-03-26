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hugo antonio avendaño - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Hugo Antonio Avendaño

Análisisjueves, 26 de marzo de 2026

Redes universitarias

En un país tan diverso y con sus ventanas de complejidad como México, las universidades no pueden operar como entidades aisladas pues no solo resulta inviable, sino profundamente ineficiente.

Rector Universidad Intercontinental (UIC)

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