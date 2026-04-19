Programa Apolo: la llegada del ser humano a la Luna

El Programa Apolo fue el proyecto creado por Estados Unidos que permitió la llegada del hombre a la Luna en 1969

Redacción / El Sol De México

Tras diversas pruebas del programa Apolo de la NASA, el ser humano finalmente pudo poner un pie en la Luna el 20 de julio de 1969, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Con ello, no solo se hizo historia, sino que Estados Unidos le ganó la carrera lunar a la Unión Soviética.