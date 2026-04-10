Esta corriente fusiona identidad sexual y de género con factores como raza, clase social, migración y colonialismo

Pero con el tiempo estas representaciones comenzaron a quedarse cortas frente a realidades aún más complejas, ya que no todas las personas viven las mismas condiciones ni enfrentan los mismos obstáculos.

A partir de ese principio surge el enfoque interseccional, que propone entender cómo distintas formas de desigualdad se cruzan y se acumulan en la vida de la gente.

Cuando el arte queer lograba llegar a museos o galerías, solía hacerlo bajo filtros que excluían a personas racializadas, trans, migrantes o de sectores populares, dejando fuera muchas experiencias igualmente válidas.

Y en ese contexto el arte se volvió una herramienta para denunciar abandono, registrar memorias y exigir justicia.

El impacto del arte LGBTQ+ interseccional va más allá del ámbito cultural. Al explicar realidades complejas de manera visual y accesible, estas prácticas contribuyen a discusiones más amplias sobre inclusión, justicia social y derechos humanos.

Así, el arte no sólo amplía la representación de las disidencias sexuales, sino que también ayuda a entender mejor las desigualdades del presente y a imaginar sociedades más justas e incluyentes.