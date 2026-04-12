El cactus cardón mide 15 metros de altura y pesa 18 toneladas está resguardada en la isla de la Cartuja, pero sus raíces están siendo asfixiadas y sufre de poco mantenimiento

EFE

Ubicado actualmente en la isla de la Cartuja de la capital andaluza, no se encuentra en su mejor momento entre otras cosas por haberse llenado de losetas la zona verde en la que fue colocado hace 34 años.

Un viaje azaroso

La antigüedad y el valor simbólico de la planta son innegables, así como todo el trabajo que se hizo para que llegase a Sevilla, ya que ni su altura ni su peso lo facilitaron.

Y fue colocado, no sin dificultades, en una zona verde junto al pabellón de México de la exposición.

Ahora, según Cobano, necesita varias cosas para seguir siendo un emblema vivo, como "ampliar el espacio verde en el que está, quitando todo el hormigón que hay alrededor".

El portavoz de Adepa no entiende por qué en 2017 "hormigonaron" el suelo y rodearon el cactus "de una plaza muy dura de cemento, de manera que fue arrinconado".

Denuncia la falta de mantenimiento y reclama "ubicar mejor los tensores con los que cuenta, que originalmente estaban más altos".

Otro problema que sufre la enorme planta es el vandalismo con punzones o navajas, por lo que necesitaría un vallado protector de hierro, además de un cartel informativo sobre sus historia y valor botánico.