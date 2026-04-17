Agustín Carstens se integra al consejo de administración de UBS

El exgobernador del Banco de México formará parte del órgano que define la estrategia y supervisa la operación global de UBS

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Con ello, Carstens se desempeñará como miembro independiente y no ejecutivo del consejo de administración, además de integrarse a los comités de Cultura Corporativa y Responsabilidad, así como al de Gobernanza y Nombramientos de la institución financiera.

La designación del economista mexicano se dio como parte de la elección de nuevos integrantes del órgano de gobierno del banco, en donde también fueron nombrados Luca Maestri y Markus Ronner, todos con una vigencia hasta 2027.

El consejo de administración de UBS es el órgano encargado de definir la estrategia del grupo a recomendación del director ejecutivo, además de asumir la responsabilidad de la dirección, supervisión y control generales de la firma.

Entre sus funciones también se encuentra vigilar el cumplimiento de leyes y regulaciones, supervisar a la entidad y sus filiales, así como establecer un marco de gobierno corporativo que garantice una gestión efectiva y prudente frente a los riesgos.

Asimismo, este órgano tiene la responsabilidad última sobre el desempeño del banco y la creación de valor sostenible para sus accionistas, al tiempo que aprueba los estados financieros y designa o remueve a los integrantes del consejo ejecutivo del grupo.

Carstens y su larga experiencia en el nivel financiero

Carstens llega a este cargo con una trayectoria consolidada en el sistema financiero internacional. Se desempeñó como gerente general del Banco de Pagos Internacionales de 2017 a junio de 2025, y previamente fue gobernador del Banco de México (Banxico) entre 2010 y 2017.

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Durante su paso por el banco central, también formó parte del directorio del Banco de Pagos Internacionales y presidió la Reunión de Economía Global y el Comité Consultivo Económico. Además, encabezó el Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2015 y 2017.

Su carrera en el sector público incluye su paso como secretario de Hacienda y como subdirector gerente del FMI, así como subsecretario de Hacienda entre 2000 y 2003.