Déficit comercial de México se duplica en un año

El déficit de 6 mil 943.8 mdd es el mayor para el primer bimestre de un año desde que se tiene registro

Juan Luis Ramos / El Sol de México

De igual modo, se trata del mayor déficit comercial para el país en el primer bimestre de un año desde que se tiene registro.

Según el reporte del Inegi, el mayor déficit de México se dio en la balanza petrolera, con cuatro 222.9 millones de dólares, mientras que el déficit de la balanza no petrolera fue de dos 720.9 millones de dólares.

De acuerdo con un analisis del Banco BASE, el aumento de los precios internacionales de los energéticos puede ser la razón del incremento del valor de las importaciones petroleras, ampliando el déficit de la balanza en el sector.

Las exportaciones de México que en el periodo, destaca el reporte, aumentaron 12.2 por ciento a tasa anual, para estar cerca de los 105 mil millones de dólares.

Esto fue impulsado por los envíos mineros y de manufacturas no automotrices, que crecieron en doble dígito.

Las exportaciones manufactureras no automotrices representaron 67 por ciento de los envíos totales de México.

En tanto, las exportaciones extractivas crecieron 94.5 por ciento a tasa anual, su mayor avance para el periodo en más de 20 años, un crecimiento impulsado por los precios de metales preciosos