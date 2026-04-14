Cualquier aumento orillará a las familias mexicanas a recortar otros gastos esenciales, expuso el subdirector de estudios económicos de Banamex

Bertha Becerra, Juan Luis Ramos y Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“La tortilla es la base de nuestra alimentación. Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso”, dijo el directivo en conferencia de prensa.

Indicó que el posible encarecimiento de la tortilla no solo impactaría el bolsillo de los hogares, sino que también podría frenar la actividad económica al debilitar el consumo interno.

Homero López, presidente del organismo, explicó que el precio está liberado en el país, por lo que cada comercio en cada estado lo establece de acuerdo con sus gastos.

En el caso de su negocio, el alza será de dos pesos, un incremento que tiene que ver con un alza de 16 por ciento en sus costos operativos en los últimos tres años.

“Hace tres años yo tenía un costo en refacciones y otros insumos de 60 mil pesos, que se han incrementado a 70 mil 800 pesos, pero en ese tiempo no he subido el precio de la tortilla”, explicó.

El representante del gremio insistió en que el ajuste a este alimento dependerá de cada empresario, ya que si hay un alza homogénea, se puede caer en el delito de colusión.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, ningún comercializador puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio al público.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación, incluso lo que estamos haciendo en gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante”, reiteró Sheinbaum.

Añadió que el aumento en el precio de la harina ha sido de 450 a 500 pesos, lo que solo se reflejaría en aproximadamente 25 centavos por kilo de tortilla.

Aunado a ello, señaló que el sector enfrenta su mayor problema en la competencia desleal de la informalidad, que distorsiona el mercado.

Indicó que de las 110 mil tortillerías que hay en el país, más de la mitad caen en estás prácticas de competencia desleal, es decir, venden el producto más barato en comparación con un negocio bien establecido.