Fed mantiene sin cambios tasa de interés 

El banco central destacó que el conflicto en Irán se mantiene como uno de los principales riesgos para la economía estadounidense

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Según la decisión de política monetaria del banco central estadounidense, la decisión de la Junta de Gobernadores estuvo dividida, con un miembro votando a favor de un recorte de 25 puntos base.

Se trata de la segunda decisión de política monetaria publicada por la Fed en lo que va del año y en la que se mantiene sin cambios luego del recorte registrado en diciembre pasado.

El Comité Federal para el Mercado Abierto (FOMC) destacó que el conflicto en Irán se mantiene como uno de los principales riesgos para la economía estadounidense.

“La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada. Las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas”, argumentó.

La pausa en el ciclo bajista del banco central se dio pese a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reducir la tasa.