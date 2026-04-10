Fitch Ratings ratifica calificación de México en ‘BBB’ con perspectiva estable
La agencia calificadora destacó la solidez macroeconómica del país ante la volatilidad actual
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
“La perspectiva estable refleja la expectativa de Fitch de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica”, dijo la calificadora en un reporte.
Sin embargo, Fitch Ratings consideró que la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) podría obstaculizar la recuperación económica.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.