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Finanzasviernes, 10 de abril de 2026

Fitch Ratings ratifica calificación de México en ‘BBB’ con perspectiva estable 

La agencia calificadora destacó la solidez macroeconómica del país ante la volatilidad actual

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

“La perspectiva estable refleja la expectativa de Fitch de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, pero seguirá siendo poco dinámica”, dijo la calificadora en un reporte.

Sin embargo, Fitch Ratings consideró que la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) podría obstaculizar la recuperación económica

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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