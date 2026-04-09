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Finanzasjueves, 9 de abril de 2026

Precio del jitomate supera los 80 pesos el kilogramo

Este fruto y otras verduras presionaron la inflación general del país que se elevó hasta 4.59 por ciento, informó el Inegi

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Según el organismo, el conjunto de frutas y verduras creció 21.77 por ciento, destacando el incremento anual de 126.31 por ciento en el precio del jitomate, el más alto para un mismo periodo desde 1992.

A nivel regional, los repuntes de precios fueron más notorios en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Colima y Morelos, entidades que registraron una inflación anual por arriba del promedio nacional, de acuerdo a reportes del Inegi

Con el dato reportado en marzo, la inflación general acumuló tres meses consecutivos al alza y alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2024, cuando el indicador llegó a 4.76 por ciento.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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