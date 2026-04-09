Precio del jitomate supera los 80 pesos el kilogramo

Este fruto y otras verduras presionaron la inflación general del país que se elevó hasta 4.59 por ciento, informó el Inegi

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Según el organismo, el conjunto de frutas y verduras creció 21.77 por ciento, destacando el incremento anual de 126.31 por ciento en el precio del jitomate, el más alto para un mismo periodo desde 1992.

A nivel regional, los repuntes de precios fueron más notorios en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Colima y Morelos, entidades que registraron una inflación anual por arriba del promedio nacional, de acuerdo a reportes del Inegi.

Con el dato reportado en marzo, la inflación general acumuló tres meses consecutivos al alza y alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2024, cuando el indicador llegó a 4.76 por ciento.