Aunque los ingresos de la empresa mexicana aumentaron, su utilidad neta se redujo a 100.7 millones de dólares entre enero y marzo

Rubén Romero / El Sol de México

En México, Grupo Industrial Maseca mantuvo volúmenes estables, impulsados por la demanda en tiendas y la industria. Además, la línea Better For You, que ofrece productos saludables, empieza a crecer en el país.

Las ventas en México representan alrededor del 28 por ciento de las ventas totales de Gruma.

En Asia y Oceanía, las ventas subieron 7 por ciento en volumen y 17 por ciento en dinero, apoyadas por el buen desempeño en Australia y China.

Para el resto de 2026, Gruma espera un buen desempeño, apoyado por la creciente demanda global de tortillas y panes, especialmente en Estados Unidos y Europa.