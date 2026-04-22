Ganancias de Gruma caen 20% en el primer trimestre de 2026
Aunque los ingresos de la empresa mexicana aumentaron, su utilidad neta se redujo a 100.7 millones de dólares entre enero y marzo
Rubén Romero / El Sol de México
En México, Grupo Industrial Maseca mantuvo volúmenes estables, impulsados por la demanda en tiendas y la industria. Además, la línea Better For You, que ofrece productos saludables, empieza a crecer en el país.
Las ventas en México representan alrededor del 28 por ciento de las ventas totales de Gruma.
En Asia y Oceanía, las ventas subieron 7 por ciento en volumen y 17 por ciento en dinero, apoyadas por el buen desempeño en Australia y China.
Para el resto de 2026, Gruma espera un buen desempeño, apoyado por la creciente demanda global de tortillas y panes, especialmente en Estados Unidos y Europa.
Reportero de finanzas sobre historias donde la iniciativa privada, empresas y tecnología conectan con la vida cotidiana