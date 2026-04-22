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Finanzasmiércoles, 22 de abril de 2026

Ganancias de Gruma caen 20% en el primer trimestre de 2026

Aunque los ingresos de la empresa mexicana aumentaron, su utilidad neta se redujo a 100.7 millones de dólares entre enero y marzo

Rubén Romero / El Sol de México

En México, Grupo Industrial Maseca mantuvo volúmenes estables, impulsados por la demanda en tiendas y la industria. Además, la línea Better For You, que ofrece productos saludables, empieza a crecer en el país.

Las ventas en México representan alrededor del 28 por ciento de las ventas totales de Gruma.

En Asia y Oceanía, las ventas subieron 7 por ciento en volumen y 17 por ciento en dinero, apoyadas por el buen desempeño en Australia y China.

Para el resto de 2026, Gruma espera un buen desempeño, apoyado por la creciente demanda global de tortillas y panes, especialmente en Estados Unidos y Europa.

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Ruben Romero
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