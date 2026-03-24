IA de Anthropic puede controlar la computadora para completar tareas de sus usuarios, ¿cómo funciona?
Los usuarios podrán realizar cualquier actividad mientras la inteligencia artificial se encarga de completar tareas desde su computadora
Ali Rodríguez / El Sol de México
Es decir, no tomará el control por completo de la computadora de los usuarios, pero les ayudará a ejecutar tareas mientras realizan cualquier actividad. De tal manera que, al volver a sentarse frente a su monitor, encontrarán su trabajo terminado.
Así funciona “Computer Use”
Para utilizar esta función, los usuarios solo deberán enviar un mensaje a Claude con una tarea desde su teléfono móvil.
Una vez que Claude recibe instrucciones, puede abrir aplicaciones en tu computadora, usar el navegador e incluso llenar hojas de cálculo.
Además, los usuarios también pueden usar Dispatch, que funciona como un mando a distancia que permite la conectividad entre dispositivos.
Por ahora la función solo está disponible para computadoras macOS de Apple y el sistema requiere de permiso para acceder a cualquier aplicación, incluso permite que los usuarios la detengan en cualquier momento.
De igual manera, Anthropic señaló que la herramienta está en fase de prueba y pueden presentarse errores.
Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.