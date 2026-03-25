Las heladas, lluvias y cambios bruscos de temperatura dañaron las cosechas y la oferta de estos productos, según GCMA

Miguel Ángel Ensástigue y Elizabeth Albarrán / El Sol de México

Anaya recordó que Sinaloa es la principal zona abastecedora de jitomate y tomate en el país y resintió estos efectos que a su vez se trasladaron a lo largo del país.

A esto se sumó el aumento de la demanda por la temporada de Cuaresma y el encarecimiento de insumos agrícolas, como fertilizantes, lo que terminó por presionar los precios en los mercados.

Descarta impacto de Irán y EU

Durante los primeros 15 días de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 4.63 por ciento anual, siendo el nivel más alto desde la primera mitad de junio de 2025.

Además, el indicador acumuló dos quincenas consecutivas fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que va de dos a cuatro por ciento.

Durante este lapso, según el Inegi, el INPC fue presionado por mayores costos en mercancías como alimentos, bebidas y tabaco, así como por servicios, particularmente en taquerías, fondas, restaurantes y torterías.

Los aumentos de precios fueron más notorios en entidades como Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Colima y el Estado de México.

Para la especialista, Banxico enfrentará un entorno más complejo para retomar los recortes a la tasa de interés durante 2026, que actualmente está en siete por ciento.

“El repunte inflacionario podría ser de naturaleza transitoria y tender a revertirse en las quincenas siguientes conforme se normalicen las condiciones de oferta en el sector agropecuario”, agregaron expertos de Valmex Casa de Bolsa.

La expectativa del Banco de México es que la inflación general alcance la meta puntual de tres por ciento hasta el segundo trimestre del próximo año.